Ученые показали, что буде с шаром из стали на дне Марианской впадины. Он будет поглощен средой и исчезнет

Учёные, изучая морское дно, решили провести необычный теоретический эксперимент. Они занялись расчетами погружения стального шара в самые глубокие воды Марианской впадины и пришли к неожиданному выводу: объект из чистого металла неизбежно будет «поглощен», когда достигнет дна.