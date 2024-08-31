TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Eliseeva
    Никакую сигару не вижу, потому как в натуре в руках ее не держала, как увидела камешек, так и вижуК кирпичной стене...
  • Элеонора Коган
    Значит, это и есть клад.К кирпичной стене...
  • Элеонора Коган
    Оригинально, здорово!!!!К кирпичной стене...

Ученые показали, что буде с шаром из стали на дне Марианской впадины. Он будет поглощен средой и исчезнет

Ученые показали, что буде с шаром из стали на дне Марианской впадины. Он будет поглощен средой и исчезнет

Учёные, изучая морское дно, решили провести необычный теоретический эксперимент. Они занялись расчетами погружения стального шара в самые глубокие воды Марианской впадины и пришли к неожиданному выводу: объект из чистого металла неизбежно будет «поглощен», когда достигнет дна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Почекунин
Ответить
11 час.
Дмитрий Боев
Угу. И сделанный из стали батискаф, несомненно и непременно ожидает та же судьба? Логично, логично. Откуда выписывают таких учёных?
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх