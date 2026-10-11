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Военные материалы

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"Убийца дронов" - Sky Sentinel с ИИ был легко уничтожен российским БПЛА

"Убийца дронов" - Sky Sentinel с ИИ был легко уничтожен российским БПЛА

Предназначенные для обороны различных объектов украинские пулеметные турели Sky Sentinel оказались "тупыми" и не способными защитить даже самих себя.

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