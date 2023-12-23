В рамках Недели детской безопасности 19.12.2023 сотрудниками ГАИ отдела внутренних дел Бобруйского райисполкома с учащимися ГУО ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ проведена разъяснительная беседа по соблюдению правил дорожного движения, необходимости в темное время суток носить светоотражающие элементы .