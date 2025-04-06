Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Ринат Ахметуллин
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Саперы показали, как уничтожают иностранные мины ВСУ в Запорожской области

Саперы показали, как уничтожают иностранные мины ВСУ в Запорожской области

Саперы группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили взрывоопасные предметы, обеспечивая безопасность передвижения подразделений на Ореховском направлении в Запорожской области Саперы 58 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» провели инженерную разведку и обнаружили мины ВСУ, которые угрожали пехоте и технике в зоне перемещения на Ореховском направлении в Запорожской области.

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