Департамент Илона Маска заподозрили в использовании ИИ для слежки за госслужащими

Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что техническая группа Департамента эффективности правительства (DOGE) под руководством Илона Маска якобы использует искусственный интеллект для изучения коммуникаций в одном федеральном агентстве, чтобы выявить недовольство президентом Трампом.