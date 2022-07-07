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Руководство по выращиванию хрена

Руководство по выращиванию хрена

Хрен легко выращивать, но, нужно выделить ему постоянное место или горшок по мере того, как он разрастается и может стать немного сорняком, если это разрешено — хотя это не обязательно плохо, особенно если вы любите хрен.

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