Руководство по выращиванию хрена

Хрен легко выращивать, но, нужно выделить ему постоянное место или горшок по мере того, как он разрастается и может стать немного сорняком, если это разрешено — хотя это не обязательно плохо, особенно если вы любите хрен.
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