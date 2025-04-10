TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 544 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    В Китае не видел подземки, а вот на территории Амурской области видел!В Китае боялись н...
  • Roman Resser
    Не пойму, какой смысл жить в другой стране, а свою квартиру в России сдавать ? Может, проще ее продать, и уехать туда...Сдал квартиру и у...
  • Дмитрий Боев
    Да не... Просто, когда до людей дошло, что можно не менее интересно тратить разум, энергию и воображение на что-то е...Откровенное искус...

Археологи собираются раскопать холм, под которым по их словам лежит Ноев ковчег. Они уверены, что нашли корабль

Археологи собираются раскопать холм, под которым по их словам лежит Ноев ковчег. Они уверены, что нашли корабль

В районе Арарата археологи обнаружили ключевые следы легендарного Ковчега. По данным ученых, следы возрастом 5000 лет под горным массивом могут перевернуть представления об историчности библейского рассказа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
CM
C Major
армянская шутка,хотят доказать по примеру укров,что они потомки ноева колена,которое преломилось под турками
Ответить
16 час.
Владимир Алтайцев
Научная группа, изучающая формацию Дурупинар — протяжённое геологическое образование длиной 164 метра, — утверждает, что новые образцы породы содержат следы морских отложений, глины и даже останки морских организмов, включая моллюсков.&quot;  ИР что в том удивител ьного?  Десятки, если  не сотни миллионов лет  назад  эта  местность была  дном моря, а потом в результате тектонических сдвигов  в  земной  укоре она  стала  горами.В Гималаях  на высоте  5  тысяч  метров тоже  находят ракушки.
Ответить
15 час.
Владимир Алтайцев
А  при  чём  здесь армяне?  Или  вам неизвестно, что  обе  горы - Малый  и Большой  арараты  находятся  в Турции?
Ответить
15 час.
наверх