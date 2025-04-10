Археологи собираются раскопать холм, под которым по их словам лежит Ноев ковчег. Они уверены, что нашли корабль

Владимир Алтайцев

Научная группа, изучающая формацию Дурупинар — протяжённое геологическое образование длиной 164 метра, — утверждает, что новые образцы породы содержат следы морских отложений, глины и даже останки морских организмов, включая моллюсков." ИР что в том удивител ьного? Десятки, если не сотни миллионов лет назад эта местность была дном моря, а потом в результате тектонических сдвигов в земной укоре она стала горами.В Гималаях на высоте 5 тысяч метров тоже находят ракушки.