В районе Арарата археологи обнаружили ключевые следы легендарного Ковчега. По данным ученых, следы возрастом 5000 лет под горным массивом могут перевернуть представления об историчности библейского рассказа.
Археологи собираются раскопать холм, под которым по их словам лежит Ноев ковчег. Они уверены, что нашли корабль
Комментарии
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CM
C Major
армянская шутка,хотят доказать по примеру укров,что они потомки ноева колена,которое преломилось под турками
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16 час.
Владимир Алтайцев
Научная группа, изучающая формацию Дурупинар — протяжённое геологическое образование длиной 164 метра, — утверждает, что новые образцы породы содержат следы морских отложений, глины и даже останки морских организмов, включая моллюсков." ИР что в том удивител ьного? Десятки, если не сотни миллионов лет назад эта местность была дном моря, а потом в результате тектонических сдвигов в земной укоре она стала горами.В Гималаях на высоте 5 тысяч метров тоже находят ракушки.
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15 час.
Владимир Алтайцев
А при чём здесь армяне? Или вам неизвестно, что обе горы - Малый и Большой арараты находятся в Турции?
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15 час.
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