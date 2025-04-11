«Эти страны целуют меня в зад»: зачем Трамп в рамках торговой войны нахамил всему миру

БлокнотРУ Президент США Дональд Трамп не стал стесняться в выражениях, рассказывая о том, что страны, в отношении которых США ввели пошлины, стремятся заключить сделку на любых условиях и, по сути, готовы унижаться ради милости Соединенных Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии