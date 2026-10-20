ДУШАНБЕ, 20 октября. /ТАСС/. Россия, обладающая большим опытом поддержки инноваций, готова делиться им с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) через созданный в объединении пул технопарков.
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