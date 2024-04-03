Актерская импровизация на сцене и спектакль "Маленький принц" – афиша мероприятий в Туле на 6-7 апреля

Термометр показывает выше 20 градусов тепла, а снега на улице практически не осталось – это значит, что пора запасаться весенним настроением и отдавать предпочтение участию в городских мероприятиях, нежели просмотрам фильмов под одеялом.
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