Al Jazeera: стало известно об освобождении женщины с двумя детьми из плена ХАМАС

REUTERS/Ronen Zvulun Боевое крыло палестинской группировки ХАМАС – "Бригады Изз эд-Дин аль-Кассама" – заявляет об освобождении женщины с двумя детьми, которые были захвачены на израильской территории около сектора Газа.
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