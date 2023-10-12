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Al Jazeera: стало известно об освобождении женщины с двумя детьми из плена ХАМАС

Al Jazeera: стало известно об освобождении женщины с двумя детьми из плена ХАМАС

REUTERS/Ronen Zvulun Боевое крыло палестинской группировки ХАМАС – "Бригады Изз эд-Дин аль-Кассама" – заявляет об освобождении женщины с двумя детьми, которые были захвачены на израильской территории около сектора Газа.

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