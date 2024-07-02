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  • олег рожков
    Если где то прибыло, значит - где то убыло...Состояние богатей...
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Казахский блогер Садыков погиб после покушения в Киеве

Казахский блогер Садыков погиб после покушения в Киеве

В блогера стреляли 18 июня. Всё это время он был в реанимации.Pr Scr youtube.com--> Оппозиционный казахстанский блогер Айдос Садыков скончался в киевской реанимации после покушения, сообщила 2 июля его супруга Наталья Садыкова.

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