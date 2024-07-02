Казахский блогер Садыков погиб после покушения в Киеве

В блогера стреляли 18 июня. Всё это время он был в реанимации.Pr Scr youtube.com--> Оппозиционный казахстанский блогер Айдос Садыков скончался в киевской реанимации после покушения, сообщила 2 июля его супруга Наталья Садыкова.
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