Главу киевского режима Владимира Зеленского предостерегли, чтобы он на саммите НАТО в Вашингтоне не возмущался из-за того, что Украину не принимают в альянс, рассказал высокопоставленный представитель НАТО.
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