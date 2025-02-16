«Священная хрень!» - вице-президент США Вэнс заявил, что не угрожал России отправкой американских войск на Украину

Юрий Золотарев Уточнение: "Эта война" НЕ "между Россией и Украиной", а между Россией и БандероЖОПией!!

Юрий Золотарев Пока хоть один бандер будет оставаться жить на нашей Планете - война будет продолжаться! Ни СС, ни ОУН-УПА (и их последыши - все НЕлюди!) не имеют права находиться среди людей!