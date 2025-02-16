СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aleksandr Sobolev
    Пруффы в студию!!! 🤣 Ну просто количество преступлений на душу населения у мигрантов что прибыли в Россию почти в 2....Вопрос с этническ...
  • Дмитрий Бакланов
    А просто ленью охранников не обьясняется? Сверху не было указующего. однозначно трактуемого, пинка под зад, значит мо...Полицейский засту...
  • Алексей Васильев
    Ситуация достаточно простая. Пункт 2 упомянутой статьи однозначно указывает, что молиться можно сколько влезет, но то...Полицейский засту...

«Священная хрень!» - вице-президент США Вэнс заявил, что не угрожал России отправкой американских войск на Украину

«Священная хрень!» - вице-президент США Вэнс заявил, что не угрожал России отправкой американских войск на Украину

БлокнотРУ Судя по всему, когда-то уважаемые, солидные американские издания все больше превращаются в дешевые таблоиды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Уточнение: &quot;Эта война&quot;  НЕ &quot;между Россией и Украиной&quot;, а между Россией и  БандероЖОПией!!
Ответить
1 д.
Юрий Золотарев
Пока хоть один бандер будет оставаться жить на нашей Планете - война будет продолжаться! Ни СС, ни ОУН-УПА (и их последыши - все НЕлюди!) не имеют права находиться среди людей!
Ответить
1 д.
Е Пронина
эта война на территории украины с англосаксами- нато, а не россии с украиной)) так что, война будет продолжена в разных формах, либо поджигателей глобалистов евреев надо уничтожить,,,,сша и англию в первую очередь, они борцуны за чужие ресурсы и территории,,,
Ответить
21 час.
наверх