БлокнотРУ Судя по всему, когда-то уважаемые, солидные американские издания все больше превращаются в дешевые таблоиды.
«Священная хрень!» - вице-президент США Вэнс заявил, что не угрожал России отправкой американских войск на Украину
Комментарии
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Юрий Золотарев
Уточнение: "Эта война" НЕ "между Россией и Украиной", а между Россией и БандероЖОПией!!
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1 д.
Юрий Золотарев
Пока хоть один бандер будет оставаться жить на нашей Планете - война будет продолжаться! Ни СС, ни ОУН-УПА (и их последыши - все НЕлюди!) не имеют права находиться среди людей!
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1 д.
Е Пронина
эта война на территории украины с англосаксами- нато, а не россии с украиной)) так что, война будет продолжена в разных формах, либо поджигателей глобалистов евреев надо уничтожить,,,,сша и англию в первую очередь, они борцуны за чужие ресурсы и территории,,,
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21 час.
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