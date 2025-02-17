Некоторые круги в США и Европе будут стремиться оказать давление на Россию в ходе предстоящих переговоров по урегулированию конфликта на Украине, поскольку этот процесс может определить новый мировой порядок.
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