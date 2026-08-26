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Аргументы и Факты

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Ватикан хочет стать модератором переговоров по Украине между США и РФ

Ватикан хочет стать модератором переговоров по Украине между США и РФ

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа, о котором сообщили СМИ, может быть связан не только с прямыми контактами по линии спецслужб, но и с подготовкой более широкого переговорного трека.

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