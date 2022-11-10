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Капризов сделал 3-й дубль в сезоне, став 1-й звездой матча с «Анахаймом». У него 10+5 в 13 играх

Капризов сделал 3-й дубль в сезоне, став 1-й звездой матча с «Анахаймом». У него 10+5 в 13 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов дважды реализовал большинство в матче чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:1) и был признан первой звездой.

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