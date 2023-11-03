В Астраханской области рассерженная женщина ударила своего гостя ножом в шею

Сорокалетнюю женщину, проживающую в Икрянинском районе, подозревают в покушении на убийство. По версии следствия, 21 октября 2023 года в селе Икряное Астраханской области подозреваемая встретила своего 46-летнего знакомого и пригласила его к себе домой, где проживала вместе с братом и сестрой.