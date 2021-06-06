Ford готовит два новых электромобиля на базе Mustang Mach E

Лучшие новости о новом электромобиле Ford Согласно информации издания Ford Authority, концерн Ford уже начал готовить завод в мексиканском Куаутитлане, где делают электрические кроссоверы Mustang Mach E, к производству еще двух электромобилей.
Лучшие новости о новом электромобиле Ford Согласно информации издания Ford Authority, концерн Ford уже начал готовить завод в мексиканском Куаутитлане, где делают электрические кроссоверы Mustang Mach E, к производству еще двух электромобилей.
Свежие комментарии