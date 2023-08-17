ЮЗ

Юрий Зиновкин

Вряд ли она набралась антироссийских взглядов из какой-то литературы. Эти взгляды были в заложены в семье. Она слышала их с детства и впитала в себя. Если лишить гражданства только её, то это вызовет ненависть к России и Крыму у её родителей, которые станут потенциальными террористами, поэтому, надо их всех лишить гражданства и выселить на территорию недогосударства урина. Её, конечно, можно посадить, но, по мододости лет, просто выпихнуть из страны в укропию