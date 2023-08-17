Политнавигатор 15-летняя уроженка Харьковской области, задержанная в Феодосии за разбросанные желтые шарики с проукраинскими лозунгами и прокламации на административных зданиях города, действовала по указаниям координатора и получала оплату.
Исполнительница заукраинской провокации в Крыму вместо госизмены получила более мягкую статью
Комментарии
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Vladimir Bogdanov
"Среди прочего, девушка сообщала администраторам групп в одном из Интернет-мессенджеров координаты расположения и маршруты передвижения военной техники"- так это уже ШПИОНАЖ"!!! И не важно сколько ей лет!!!
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1 час.
Руслан Белов
Ее бог красотой наказал.
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53 мин.
ЮЗ
Юрий Зиновкин
Вряд ли она набралась антироссийских взглядов из какой-то литературы. Эти взгляды были в заложены в семье. Она слышала их с детства и впитала в себя. Если лишить гражданства только её, то это вызовет ненависть к России и Крыму у её родителей, которые станут потенциальными террористами, поэтому, надо их всех лишить гражданства и выселить на территорию недогосударства урина. Её, конечно, можно посадить, но, по мододости лет, просто выпихнуть из страны в укропию
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6 мин.
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