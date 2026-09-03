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Случайность или закономерность: как одна дорожная история изменила взгляд на жизнь

Случайность или закономерность: как одна дорожная история изменила взгляд на жизнь

Бывают моменты, когда привычная картина мира вдруг начинает трещать по швам. Вроде бы всё на месте — дом, семья, дело, здоровье, — но внутри поселяется червь сомнения, который не даёт покоя.

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