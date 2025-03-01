В Якутии после отравления в реабилитационном центре возбудили уголовное дело

В Якутии по факту отравления 80 человек в реабилитационном центре Якутска возбудили уголовное дело. Об этом в субботу, 1 марта, сообщило следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по региону.
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