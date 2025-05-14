БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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The Guardian: 2025 год стал чёрным для британских наемников в зоне СВО

The Guardian: 2025 год стал чёрным для британских наемников в зоне СВО

  Под Изюмом уничтожен очередной подрывник из Англии, работавший на украинскую разведку В очередной раз подтвердилось то, что натовские военные советники принимают самое активное участие в боевых действиях в Украине.

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Eduard
Люди для Запада просто&quot;мясо&quot;
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19 час.
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