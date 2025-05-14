Под Изюмом уничтожен очередной подрывник из Англии, работавший на украинскую разведку В очередной раз подтвердилось то, что натовские военные советники принимают самое активное участие в боевых действиях в Украине.
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