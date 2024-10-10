Евреи празднуют Йом-Кипур

В праздник Йом-Кипур (Судный день) иудеи обращаются к Богу с покаянием за свои грехи и просят прощения у близких за обиды, как рассказал РИА Новости президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев .
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