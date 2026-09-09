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Царьград

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"Лучше не пытаться": об опасностях поисков Усольцевых рассказал доброволец

"Лучше не пытаться": об опасностях поисков Усольцевых рассказал доброволец

Сергей Юшков ищет пропавших людей вместо сна и отпуска. Для Сергея Юшкова понятие "выходной" давно потеряло привычный смысл, пишет АиФ.

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