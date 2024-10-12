Минобороны РФ: ВС России нанесли удары по объектам энергетики, работающим на предприятия ВПК Украины

ВС России в течение последних суток нанесли удары по объектам энергетики, работающим на предприятия военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины и снабжающим их энергоресурсами, а также поразили места скопления живой силы и техники противника в 146 районах.
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