Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 524 подписчика

Обиделся, ишак нацистский?

Обиделся, ишак нацистский?

Мерц отменил разговор с Трампом после его реакции на победу АдГ В своей публикации в Truth Social Трамп назвал победу АдГ в Саксонии «по-настоящему триумфальной» и заявил, что немцам «наконец надоели совершенно ужасные иммиграционные правила и нормы», которые «так сильно навредили Германии».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Есть устойчивое выражение - о несговорчивом человеке говорят: «Упрямый, как ишак!». Но "обиженый ишак" - это нечто новое 😉
Что интересно, нацист по убеждению Мерц, тем не менее не может (или не хочет) ограничить миграцию, "разбавляя арийскую кровь".
Трамп просто "троллит" его за это.

Профиль пользователя Владимир Витковский
Владимир Витковский

... это ливероколбасное недоразумение своими тупыми мозгами никак не может понять, что оно опоросилось только благодаря Сталину, который не решился утилизировать всю нацистскую падаль вместе с опоросом, вот оно и опоросилось от помойкой  дридки...