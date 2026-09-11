Обиделся, ишак нацистский?

Мерц отменил разговор с Трампом после его реакции на победу АдГ В своей публикации в Truth Social Трамп назвал победу АдГ в Саксонии «по-настоящему триумфальной» и заявил, что немцам «наконец надоели совершенно ужасные иммиграционные правила и нормы», которые «так сильно навредили Германии».
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Есть устойчивое выражение - о несговорчивом человеке говорят: «Упрямый, как ишак!». Но "обиженый ишак" - это нечто новое 😉
Что интересно, нацист по убеждению Мерц, тем не менее не может (или не хочет) ограничить миграцию, "разбавляя арийскую кровь".
Трамп просто "троллит" его за это.
Это только ИМ можно комментировать выборы в России! И "признавать" их или НЕ "признавать"!
Этот скелет Мерц мечтает о реванше.
ФАШИСТ ПО ГИТЛЕРУ ТОСКУЕТ
Они уже должны нашем ,, СУДОМ,, признаны военными преступниками,, с вытекающи последствиями..., приговор должен быть привен к исполнению.
... это ливероколбасное недоразумение своими тупыми мозгами никак не может понять, что оно опоросилось только благодаря Сталину, который не решился утилизировать всю нацистскую падаль вместе с опоросом, вот оно и опоросилось от помойкой дридки...
Как прадед под Сталинградом.
Фашистская МРАЗЬ,гребаный дырявый нацик!!!!