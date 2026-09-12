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У России появляется уникальная возможность. Что стоит за новым предложением Уиткоффа и Кушнера? Мнение Бориса Межуева

У России появляется уникальная возможность. Что стоит за новым предложением Уиткоффа и Кушнера? Мнение Бориса Межуева

С приближением промежуточных выборов в конгресс США внимание к российско-украинскому конфликту вновь обострилось — и не в последнюю очередь благодаря активизации челночной дипломатии Вашингтона.

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