Брежнева пытается наладить отношения с россиянами?! «Верю, что мы все сможем вернуться… Мое единственное желание — вернуться домой»

Вера Брежнева покинула территорию России и неоднократно позволяла себе резкие высказывания в адрес страны и российских слушателей, что заставило фанатов отвернуться от исполнительницы.
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