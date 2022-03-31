Popcaketv

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Брежнева пытается наладить отношения с россиянами?! «Верю, что мы все сможем вернуться… Мое единственное желание — вернуться домой»

Брежнева пытается наладить отношения с россиянами?! «Верю, что мы все сможем вернуться… Мое единственное желание — вернуться домой»

Вера Брежнева покинула территорию России и неоднократно позволяла себе резкие высказывания в адрес страны и российских слушателей, что заставило фанатов отвернуться от исполнительницы.

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