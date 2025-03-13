В Краснодаре зацвели деревья! В начале апреля прогнозируют заморозки

Учёные предсказали, что на юге России раннее цветение будет связано с аномальной температурой. Подобное явление наблюдалось в тех же регионах в прошлом году в это время, когда растения начали распускать почки и цвести раньше обычного.
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