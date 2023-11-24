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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Янник Синнер: «Здорово, что последний турнир сезона – командный. Мы как большая семья»

Вчера Италия вышла в полуфинал, обыграл Нидерланды 2:1. Синнер принес оба очка – в одиночке и паре с Лоренцо Сонего.

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