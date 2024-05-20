На стенде Петербурга на выставке «Россия» завершилась тематическая неделя «Легендарная: от классики до рока»

С 11 по 19 мая С 11 по 19 мая на стенде Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходила тематическая неделя«Легендарная: от классики до рока», организованнаяна Комитетом по культуре при участии ведущих культурных учреждений, артистов и творческих студий Северной столицы.