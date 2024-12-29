Суд отклонил иск о недействительности брачного договора генподрядчика крупнейшего долгостроя в Пермском крае

Арбитражный суд Пермского края не удовлетворил иск о признании недействительным брачного договора, заключенного одним из генподрядчиков «Первого пермского микрорайона» Сергеем Бабиным на 13,3 млрд рублей.
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