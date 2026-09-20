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Курские новости

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Курская область показала рекордную явку на выборах

Курская область показала рекордную явку на выборах

Явка в Курской области значительно превысила общероссийский показатель в 56%, выборы прошли без конфликтов и скандалов, предварительные результаты уже известны.

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