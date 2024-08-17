Пентагон: умер летчик из США, участвовавший в операции против ИГИЛ*

Старший сержант Тристен Райт из Соединенных Штатов, который принимал участие в специальной операции по ликвидации боевиков из террористической группировки «ИГИЛ*» ушел из жизни из-за происшествия, не имеющего связи с военным прошлым.
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