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Лебедева — о гиде против сексуализации: всегда есть общий телевизионный этикет

Лебедева — о гиде против сексуализации: всегда есть общий телевизионный этикет

Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева отреагировала на то, что Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) и Европейский вещательный союз (EBU) выпустили гид против сексуализации женщин в трансляциях.

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