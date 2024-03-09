Русские или сошли с ума, или что-то не договаривают: Русские танки стали загадкой для НАТО

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Василий Топчий

Марш танкистов. Музыка Дм. и Дан. Покрасс Слова Б. Ласкин, 1939. Вариант 1 из блокнота 1944 года Броня крепка, и танки наши быстры, И наши люди мужества полны В строю стоят советские танкисты - Своей великой Родины сыны. Припев Гремя огнем, сверкая блеском стали Пойдут машины в яростный поход, Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин И первый маршал в бой нас поведет! Заводов труд и труд колхозных пашен Мы защитим, страну свою храня, Ударной силой орудийных башен И быстротой, и натиском огня. Припев. Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде Мы начеку, мы за врагом следим. Чужой земли мы не хотим ни пяди, Но и своей вершка не отдадим. Припев. А если к нам полезет враг матерый, Он будет бит повсюду и везде! Тогда нажмут водители стартеры И по лесам, по сопкам, по воде.... Вариант 2 военного времени Броня крепка, и танки наши быстры, И наши люди мужества полны. Громят врагов советские танкисты, Своей великой армии сыны. Припев. Гремя огнем, сверкая блеском стали, Идут машины в яростный поход. Нас в грозный бой послал товарищ Сталин, Любимый маршал смело в бой ведет. Заводов труд и труд колхозных пашен Мы защитим, страну свою храня. Ударной силой орудийных башен И быстротой и натиском огня. Припев. Пусть знает враг итог борьбы великой Народ — герой никем непобедим! Мы смерть несем фашистской банде дикой, Мы от фашизма мир освободим! Припев.