Новости содом-​зоопарка. (строго 18+)

Владимир Маслов В марте прошлого года испанские дикари приняли закон, согласно которому любое лицо от 16 лет может поменять свой юридический пол в документах без каких-либо условий, достаточно простого желания и соответствующее заявление, даже имя новое не нужно.
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