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Сводка! В Часов Яре вскрыта главная вражеская позиция: ожесточенные бои на южном фланге

Сводка! В Часов Яре вскрыта главная вражеская позиция: ожесточенные бои на южном фланге

▪️ На Курском направлении продолжаются тяжелые бои у Никольского хутора, где российские войска приближаются к Малой Локне, а враг проводит контратаку.

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