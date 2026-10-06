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Регионы России

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Платформа Timetta подтвердила совместимость с Astra Linux

Платформа Timetta подтвердила совместимость с Astra Linux

В ходе тестирования специалисты проверили установку, запуск и эксплуатацию Timetta в среде Astra Linux Server, а также корректное удаление программного обеспечения.

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