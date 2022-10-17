Юрий Селиванов: Под ударом вся Россия!

После серии недавних крупнейших диверсий Запада против инфраструктурных и транспортных объектов РФ, меры по обеспечению их безопасности должны соответствовать самым строгим требованиям военного времени по всей территории России Источник фото: соцсети Прочитал в новостях это сообщение и сразу ёкнуло сердце: «Как сообщило АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), 14 октября 2022 года новый атомный ледокол «Урал» проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО «Балтийский завод» (входит в состав ОСК), вышел из Санкт-Петербурга на первый этап ходовых испытаний.