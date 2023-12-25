TI: Египет представил Израилю и ХАМАС трехэтапный план урегулирования конфликта

Власти Египта разработали трехэтапный план урегулирования палестино-израильского конфликта. Они предложили движению ХАМАС и правительству Израиля обменяться заложниками, сформировать новый кабмин сектора Газа и полностью прекратить боевые действия, сообщил The Times of Israel.
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