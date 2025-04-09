Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 076 подписчиков

В Госдуме одобрили создание реестра женатых россиян для проверок при знакомстве

В Госдуме одобрили создание реестра женатых россиян для проверок при знакомстве

Депутат Милонов поддержал создание реестра женатых россиян В России необходимо создать реестр состоящих в браке граждан, так как это поможет в борьбе с обманом при знакомстве, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх