Минобороны РФ: Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в курском приграничье

Удары были нанесены авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 российских Воздушно-космических сил ликвидировал пункт управления и место запуска украинских дронов в курском приграничье, сообщили в Министерстве обороны России.