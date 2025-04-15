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Петербургский дневник

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Минобороны РФ: Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в курском приграничье

Минобороны РФ: Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в курском приграничье

Удары были нанесены авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 российских Воздушно-космических сил ликвидировал пункт управления и место запуска украинских дронов в курском приграничье, сообщили в Министерстве обороны России.

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