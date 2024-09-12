Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Лариса Скобелкина
    Согласна с автором статьи!!!Великие люди наше...
  • Валентин Щербаков
    Даже если эта пиндосрань и наглоскунсы провоцируют РОССИЮ на ядерный удар по НАТО и США, это будет конец, т.е. обратн...Белый дом не стал...
  • юрий серебренников
    ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С АВТОРОМ! КАК С ЯЗЫКА СНЯЛ!!!Великие люди наше...

Белый дом: США обеспечат Украину всем необходимым для самозащиты

Белый дом: США обеспечат Украину всем необходимым для самозащиты

Правительство США намерено обеспечить Украину всеми необходимыми средствами для самозащиты. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя сообщения о готовности США разрешить украинским войскам наносить удары американским оружием вглубь территории РФ, передает РИА Новости.

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