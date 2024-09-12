Белый дом: США обеспечат Украину всем необходимым для самозащиты

Правительство США намерено обеспечить Украину всеми необходимыми средствами для самозащиты. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя сообщения о готовности США разрешить украинским войскам наносить удары американским оружием вглубь территории РФ, передает РИА Новости.
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