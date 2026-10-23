Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался о значимости спорта и олимпийского движения. «Спорт – это одна из надежных основ для сотрудничества, а Россия, я думаю, вы все согласитесь, всегда была гостеприимной страной, куда стремились приехать и руководители федерации, и организаторы соревнований.