Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Отобрать у нее и у ее родственников". Вот так теперь выбивают все у чиновников-взяточников

"Отобрать у нее и у ее родственников". Вот так теперь выбивают все у чиновников-взяточников

Одно дело декларировать, что надо отбирать недвижимость даже у родственников проворовавшегося чиновника, а другое дело - исполнить это на практике.

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Комментарии
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Андрей
подоляка гнида и ублюдок, постоянно паскудит .
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14 час.

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