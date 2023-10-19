«Их уничтожают»: США сообщили о трех котлах для ВСУ в зоне спецоперации

Вооруженные силы России ликвидируют украинских боевиков в трех котлах в ходе спецоперации. Такое заявление сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, которое опубликовано на YouTube-канале.
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