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В Европе более чем на 20 процентов выросла цена на газ

В Европе более чем на 20 процентов выросла цена на газ

В Европе в очередной раз наблюдается резкий скачек цен на газ. Согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость фьючерсов на голубое топливо по итогам ноября возросла на 21% по сравнению с концом октября.

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