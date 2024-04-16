Тульские конструкторы создали новый вид дрона

Российские специалисты создали новую модель FPV-дрона «Овод-10», которая способна доставлять провиант и боекомплект к бойцам на отдаленных участках фронта, пишет РИА Новости со ссылкой на разработчика беспилотника Андрея Иванова.
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